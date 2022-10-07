Житель Тверской области отдал мошенникам шесть миллионов рублей

Мужчину обманули на 6 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратился 60-летний житель Удомли и рассказал, что стал жертвой телефонных аферистов.

Мужчине поступил звонок от неизвестного, который сотрудником службы безопасности банка. По словам лжебанкира, от имени заявителя поступила заявка на кредит. Сумму необходимо оформить, а потом перевести на резервный счет.

Потерпевший оформил несколько кредитных обязательств на сумму более 3,5 миллионов рублей. Взятые в кредит деньги и собственными сбережениями в общей сумме более 6 миллионов рублей мужчина перевёл на указанные мошенником счета.

После чего собеседник перестал выходить на связь.

По части 4 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.