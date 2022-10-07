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Происшествия7 октября 2022 11:03

Двое мужчин украли ворота с территории предприятия в Тверской области

Их задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемые спилили ворота с ангара Фото: УМВД России по Тверской области

Подозреваемые спилили ворота с ангара Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Зубцовского отделения полиции обратился гендиректор предприятия и сообщил, что неизвестные похитили металлические ворота ангара. Ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили двух подозреваемых, 1960 и 1962 годов рождения.

Фигуранты признались, что распилили металлические ворота "болгаркой". Часть сдали в пункт приёма металла, а деньги потратили на алкоголь. Остальное продать не успели.

По статье "Кража" расследуется уголовное дело.