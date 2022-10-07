В Тверской области на соцвыплаты по ипотеке семьям дополнительно выделено свыше 28 млн рублей

В Тверской области добавят денег из бюджета на помощь семьям в погашении ипотечного кредита. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На заседании областной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя, принято решение направить дополнительные средства из бюджета региона на соцвыплаты семьям на погашение ипотеки (при рождении ребёнка).

Как пояснила пресс-служба областного правительства, это связано с увеличением количества семей, которые обратились за этой мерой поддержки:

- В 2022 году планировалось предоставить выплаты 125 семьям, в настоящее время за оказанием поддержки обратилось 265 семей. Дополнительная финансовая потребность со стороны регионального бюджета составила 28,3 млн рублей.

СПРАВКА КП

Единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей в регионе предоставляется семьям, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен первый ребенок. При рождении (усыновлении) второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении (усыновлении) третьего (а также четвертого и далее) - до 500 тыс. рублей.

С 2022 года по инициативе губернатора все многодетные семьи Верхневолжья могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет.