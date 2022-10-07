В регионе отремонтировали несколько подъездов к предприятиям

В Верхневолжье продолжаются работы по строительству подъездных дорог к инвестиционным площадкам. Фото: ПТО

По поручению губернатора Игоря Рудени ежегодно в перечень ремонтируемых дорог включают подъезды к объектам экономики. 2022-ый не исключение.

- Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам, - считает глава региона.

В этом году в Конаковском районе по нацпроекту отремонтирована дорога Дмитрова Гора - Фёдоровское, ведущую к комплексам известного агрохолдинга. Кроме того, начался капремонт еще одной трассы Архангельское - Кувалдино. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

В Кесовогорском районе отремонтирована дорога Бежецк - Кесова Гора - Кашин, которая в том числе ведет к другому известному агрокомплексу.

Заключен контракт на ремонт подъезда к промзоне Боровлево в Калининском районе. Проектные и строительно-монтажные работы запланированы в 2022-2023 годах на участке в 1,2 км.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ранее также были отремонтированы дороги «Тверь - Ржев» - Глебово, «Бежецк - Кесова Гора - Кашин» - Кононово, Конаково - Дулово - Высоково, Верханово - Фролово - Коровино, Подъезд к д.Дорохово, Звягино - Клины, «Москва - Рига» - Павлюки.