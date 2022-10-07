Губернатор Тверской области поздравил Президента России с днем рождения

Владимиру Путину исполняется 70 лет. Фото: предоставлено ПТО

7 октября 70 лет исполняется Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. С юбилеем главу государства поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваша мудрость, искренняя любовь и преданность России на протяжении многих лет являются основой успешного развития нашей Родины - Российской Федерации. Вне всякого сомнения, под Вашим руководством и благодаря единству нашего народа Россия вновь обрела силу, уважение и укрепила свой суверенитет! Сегодня, как и в прежние исторические времена, Россия уверенно защищает национальные интересы нашего российского народа и выстраивает надежный путь в перспективное будущее, - текст поздравления от Игоря Рудени.

Глава региона пожелал Президенту России крепкого здоровья и неисчерпаемых сил, а также выразил признательность за внимание к вопросам развития Верхневолжья.