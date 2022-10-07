Житель Тверской области напилил деревьев на 700 000 рублей

Ущерб от незаконной рубки леса составил 700 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокурором Сонковского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной рубке леса (ч. 3 статьи 260 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 15 по 19 февраля 2022 года злоумышленник вблизи деревни Трояки Сонковского района спилил 98 деревьев породы береза, осина и ольха серая, общим объемом 129,43 куб. метров.

Ущерб в 700 000 рублей фигурант возместил на стадии предварительного следствия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.