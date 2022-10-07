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Происшествия7 октября 2022 7:44

Житель Тверской области напилил деревьев на 700 000 рублей

Уголовное дело рассмотрит суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ущерб от незаконной рубки леса составил 700 000 рублей

Ущерб от незаконной рубки леса составил 700 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокурором Сонковского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной рубке леса (ч. 3 статьи 260 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 15 по 19 февраля 2022 года злоумышленник вблизи деревни Трояки Сонковского района спилил 98 деревьев породы береза, осина и ольха серая, общим объемом 129,43 куб. метров.

Ущерб в 700 000 рублей фигурант возместил на стадии предварительного следствия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.