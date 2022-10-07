Мужчину с психическим расстройством лишили водительских прав в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Бежецкой межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что местный житель, состоящий на учете у врача-психиатра в Бежецкой ЦРБ, имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "А, А1, В, В1, М".

Мужчина страдает психическим расстройством, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением с требованием прекратить действие права на управление транспортными средствами.

Требования прокурора удовлетворены, исполнение решения суда контролирует прокуратура.