Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 6:00

Пропавший 15-летний подросток из Твери найден живым

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пропавшего подростка разыскала полиция Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Пропавшего подростка разыскала полиция Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери найден живым пропавший ранее 15-летний житель Заволжского района. Ранее сообщалось, что несовершеннолетний ушел из дома 3 октября и пропал.

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР была организована доследственная проверка.

Пропавшего разыскали сотрудники полиции на одной из улиц Пролетарского района. Подросток опрошен следователем Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства его отсутствия.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.