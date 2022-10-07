Пропавший 15-летний подросток из Твери найден живым

Пропавшего подростка разыскала полиция Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери найден живым пропавший ранее 15-летний житель Заволжского района. Ранее сообщалось, что несовершеннолетний ушел из дома 3 октября и пропал.

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР была организована доследственная проверка.

Пропавшего разыскали сотрудники полиции на одной из улиц Пролетарского района. Подросток опрошен следователем Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства его отсутствия.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.