В Твери демонтируют нестационарные гаражи и контейнеры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Твери опубликовала список объектов, подлежащих сносу.

В перечне документа значатся: два гаража у дома №6 в Перекопском переулке; ограждение у дома №31/30 на улице Мусоргского; ограждение у дома №12 на улице Новой; ограждения у дома № 8, корпус 4 на улице Строителей; шлагбаум у дома №36 на улице Оснабрюкской; шлагбаум у дома №48, корпус 3 на улице Паши Савельевой; ограждение на улице Народной у дома №25; ограждение и контейнеры на улице Восточной у дома №24; ограждение на Зеленом проезде у дома №45, корпус 10.

Также в список под снос попали гаражи на улице Фадеева у домов №25 и №29; на улице Озерной у дома №4.

Собственникам установлен срок в 60 дней на добровольный демонтаж конструкций, после чего их могут убрать принудительно.