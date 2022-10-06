Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 16:44

Школьникам Твери госавтоинспекторы напомнили о безопасности на дорогах

Занятия прошли в школе №41
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Школьникам Твери напомнили о ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области

Школьникам Твери напомнили о ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области

6 октября сотрудники Госавтоинспекции Твери провели занятия для школьников по безопасности дорожного движения "Моя безопасность на дороге".

Учащимся школы №41 напомнили правила безопасного поведения на дороге в осенний период. С ребятами провели познавательную беседу, напомнили о соблюдении Правил дорожного движения пешеходами и пассажирами транспортных средств, а также правила безопасного вождения при управлении велосипедом или самокатом.

Школьники совместно с инспектором вспомнили значение дорожных знаков, сигналов светофора и о необходимости присутствия на верхней одежде пешеходов световозвращающих элементов.

В завершении встречи автоинспекторы подарили детям тематические памятки по ПДД.