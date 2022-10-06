Бывший председатель спорткомитета Тверской области Андрей Решетов получил повестку в военкомат

Андрей Решетов Фото: csp-shvsm-69.ru

Бывшему председателю Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрею Решетову пришла повестка в военкомат в рамках частичной мобилизации.

- Повестку вручили ночью. К военкому резервист пришел с вещами к назначенному времени, однако выяснилось, что была допущена ошибка, - пишет ТИА.

Выяснилось, что у спортсмена четверо детей, поэтому многодетный отец принимать участие в СВО не будет.

Андрей Решетов возглавлял Комитет по физической культуре и спорту с 2017 года. На должности он отработал три с половиной года. В настоящее время руководит Центром спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства".