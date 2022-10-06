Конкурс «Народный участковый»-2022: выбираем лучшего участкового Тверской области

Эти участковые из Тверской области победили в 1 этапе конкурса. Фото: УМВД по Тверской области

7 октября 2022 года стартует второй этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый».

Напомним, традиционно конкурс делится на три этапа. Первый этап проводился на региональном уровне с 11 по 20 сентября. Большинством голосов были определены претенденты для участия во втором этапе (за кого и как проголосовали, можно посмотреть здесь). Онлайн-голосование второго этапа пройдет с 7 по 16 октября 2022 года на официальном сайте УМВД России по Тверской области.

Победитель второго этапа представит наш регион на третьем, всероссийском этапе конкурса, который состоится с 1 по 10 ноября текущего года в форме онлайн-голосования на сайте «Комсомольской правды» - наше издание многолетний информационный партнёр акции, здесь и определится победитель конкурса. Подробнее о конкурсе «Народный участковый - 2022» читайте здесь.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.