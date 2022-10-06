1500 молодых людей приняли участие в ярмарке вакансий в Тверской области

В ходе мероприятия было трудоустроено около 150 человек Фото: ПТО

В Тверской области завершилась акция «Служба занятости – молодежи». Участие в ней приняли 122 работодателя, 33 профессиональных образовательных организации, около 1500 старшеклассников и выпускников школ, колледжей и вузов.

В ходе мероприятия было трудоустроено около 150 человек, ещё 122 человека направлены на профессиональное обучение и получение дополнительного профобразования. Консультационные услуги, в том числе по профориентации, получили около 1000 молодых людей.

Для участников прошли ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для молодежи, собеседования с работодателями, мастер-классы и групповые занятия по вопросам технологии поиска работы, самопрезентации, составлению резюме, проведению деловой беседы.