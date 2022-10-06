В Кесовогорском районе Тверской области представили нового прокурора

В прокуратуре Кесовогорского района прошел прием граждан Фото: прокуратура Тверской области

В рамках рабочей встречи в Кесовогорском районе прокурор Тверской области Сергей Лежников официально представил назначенного прокурора района. На должность назначена юрист 1 класса Дарья Кирина.

6 октября Дарью Кирину представили коллективу прокуратуры района. Перед новым прокурором стоят задачи: активизировать работу в сфере защиты прав предпринимателей, жилищно-коммунального хозяйства, не допускать фактов невыплаты заработной платы, усилить надзор за деятельностью правоохранительных органов района.

Также в ход личной встречи граждане обратились к прокурору области с жалобами по вопросам приобретения автотранспорта многодетной семье, использования выданного сертификата за счет средств областного бюджета, ликвидации несанкционированной свалки мусора, состояния автомобильных дорог.

По поступившим обращениям организованы проверки.