Продукция тверских льноводов заинтересовала российских военных ученых, а также несколько стран

В тверском крае лён растет хорошо. Фото: ПТО

Делегация Тверской области на 24-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве 6 октября провела деловую встречу с представителями Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН). Обсуждались перспективы сотрудничества в обеспечении военно-промышленного комплекса страны сырьем и продукцией от тверских аграриев.

В частности, как сообщила пресс-служба областного правительства, на встрече рассмотрены вопросы обеспечения отечественного ВПК продукцией тверского льноводства. Ценность льна и перспективность этого направления в сельском хозяйстве нашего региона много раз отмечал губернатор Игорь Руденя.

В обсуждении приняли участие представители Минсельхоза региона, Федерального научного центра лубяных культур, руководители Кашинского, Нерльского, Вышневолоцкого льнозаводов. Однако какой-то конкретной информации об итогах встречи пока нет.

Кроме того, сообщается об интересе к продукции наших льноводов от торговых представителей Египта, Казахстана и Бангладеша на выставке.

От нашего региона приехали на агрофорум руководители профильных ведомств, ведущих предприятий сферы АПК, научных и образовательных организаций, главы фермерских хозяйств. Делегация Верхневолжья - одна из самых многочисленных там, в нее вошли свыше 80 человек.