В Тверской области женщина инсценировала кражу бензопилы, боясь гнева сожителя

На заявительницу завели уголовное дело за ложный донос Фото: архив "КП"

В Тверской области жительница Нелидовского округа совершила ложный донос о краже бензопилы, принадлежащей ее сожителю. В полиции женщина рассказала, что инструмент украли.

В ходе розыска полицейские установили, что преступления не было. Заявительница выпивала дома, а потом, не найдя пилу, испугалась гнева сожителя, поэтому все подстроила: выдавила оконное стекло, опрокинула телевизор, разбросала по комнате вещи и обратилась в полицию.

За ложный донос по ч. 1 статьи 306 УК РФ на фигурантку завели уголовное дело.