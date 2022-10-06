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Происшествия6 октября 2022 13:08

В Тверской области женщина инсценировала кражу бензопилы, боясь гнева сожителя

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На заявительницу завели уголовное дело за ложный донос Фото: архив "КП"

На заявительницу завели уголовное дело за ложный донос Фото: архив "КП"

В Тверской области жительница Нелидовского округа совершила ложный донос о краже бензопилы, принадлежащей ее сожителю. В полиции женщина рассказала, что инструмент украли.

В ходе розыска полицейские установили, что преступления не было. Заявительница выпивала дома, а потом, не найдя пилу, испугалась гнева сожителя, поэтому все подстроила: выдавила оконное стекло, опрокинула телевизор, разбросала по комнате вещи и обратилась в полицию.

За ложный донос по ч. 1 статьи 306 УК РФ на фигурантку завели уголовное дело.