Тверь до сих пор полноценно не вступила в отопительный сезон

В Твери продолжается пуск тепла в жилые дома Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери отопительный сезон стартовал 19 сентября. Пуск отопления начался одновременно на объектах социальной сферы - в школах, детских садах, больницах - а также в жилом фонде.

На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования, здравоохранения, культуры и спорта все работы по пуску тепла завершены.

А вот в некоторых жилых домах батареи пока холодные.

- В жилом фонде отмечаются единичные случаи, когда параметры теплоносителя ещё не доведены до нормативных. Это связано с ремонтными работами, проводимыми на сетях. Ресурсоснабжающая организация планирует завершить ремонт всех объектов, связанных с теплоснабжением многоквартирных жилых домов, в кратчайшие сроки, - заверили в администрации Твери.

Задать вопросы по отсутствию отопления жители могут своей УК, а также по телефону "Тверской генерации" - 78-00-00 или аварийной службы администрации города - 34-87-07.

Также в прокуратуре Тверской области запущена "горячая линия" по отоплению. До 12 октября жители могут сообщать о некачественно поставленной услуге и отсутствии тепла в домах по телефону: 8-980-630-03-87.