Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 12:16

В Тверской области работает "горячая линия" по ОРВИ и гриппу

На вопросы отвечают специалисты Роспотребнадзора
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области жители могут получить консультацию по профилактике инфекций

В Тверской области жители могут получить консультацию по профилактике инфекций

Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области проводит "горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ. Звонки принимаются с 3 по 14 октября.

Специалисты консультируют граждан по вопросам профилактики инфекций, вакцинации; дают рекомендации родителям о профилактике простудных инфекций у детей.

Телефон "горячей линии" (4822) 34-70-18, 42-23-71 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00, кроме выходных дней, а также круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).