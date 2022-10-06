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Происшествия6 октября 2022 11:08

Житель Тверской области убил брата разделочной доской

Его отправили в колонию на 4,5 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину отправили в колонию на 4,5 года

Мужчину отправили в колонию на 4,5 года

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мужчины 1975 года рождения, жителя поселка Новозавидовский. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с 26 по 27 августа 2021 года в квартире дома в поселке поссорились два брата. Один из мужчин взял разделочную доску и нанес второму порядка 37 ударов по голове и туловищу. Потерпевший умер на месте происшествия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.