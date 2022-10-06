Губернатор Московской области приехал проверить, как мобилизованные из Подмосковья проходят подготовку в Твери

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посмотрел, как размещены в Твери мобилизованные из Подмосковья. Фото: Telegram/ Воробьев LIVE

В Твери более 700 мобилизованных жителей Подмосковья проходят военную подготовку. Готовят их в межрегиональном мобилизационном пункте, который расположен в старом здании Суворовского училища. Здесь размещаются мобилизованные как в Тверской области, так и других регионах Центральной России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале «Воробьёв LIVE» сообщил, что был в Твери, общался с мобилизованными.

- Приехал проверить, как вас здесь разместили, с командиром пообщаться, узнать учебный план.

Привёз обмундирование для зимы, - сообщил мобилизованным губернатор Подмосковья. Помимо обмундирования привезли мобилизованным и аптечки.

- Как кормят? - спросил губернатор.

- Отлично!- ответили будущие бойцы.

- Чего добавить?

- Всего хватает.

«Встретился с парнями, чтобы обсудить все, что касается обмундирования, снаряжения и решить бытовые вопросы. Рассказал им и про новую выплату в 200 тысяч рублей каждому мобилизованному или добровольцу после 21 сентября»,- написал по итогам поездки губернатор Подмосковья.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя приезжал посмотреть как дела в центре 28 сентября.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призваны 300 тысяч резервистов.