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Звезды6 октября 2022 10:44

В Тверской области назначены губернаторские стипендии для 110 юных и молодых дарований

Суммы выплат оглашены
Алексей АНДРЕЕВ
Ряд юных талантов - художников и музыкантов - получат губернаторские стипендии.

Ряд юных талантов - художников и музыкантов - получат губернаторские стипендии.

Фото: Семён ЛЕГКОВ

110 молодых дарований Верхневолжья в возрасте от 10 до 26 лет в новом учебном году станут получателями стипендий и премий губернатора. Речь идет про учащихся школ искусств, творческих клубов, студентов музыкальных и художественных училищ и колледжей. Решение принято на заседании областного правительства.

- Развитие талантов - это труд, к этому необходимо прилагать усилия. Ребята, которые добиваются успехов, - молодцы, стараются, и мы должны мотивировать их не останавливаться на достигнутом, - высказался по данному поводу губернатор Игорь Руденя. .

Размер ежемесячных губернаторских стипендий для учащихся детских школ искусств, участников клубов равняется 3500 рублям. Эти выплаты назначены 65 юным талантам из Твери, Ржева, Торжка, Вышнего Волочка, Кимр, ЗАТО Озёрный, Бежецка, Кувшиново, Лихославля.

35 тверских студентов будут получать в месяц 5000 рублей.

Кроме того, 10 студентов выпускных курсов государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры станут обладателями премии губернатора в размере 10 000 рублей.