В конце года необходимо оплатить налоги на три вида имущества: недвижимость, транспортные средства, земельные участки Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Тверской области напомнили об оплате имущественных налогов до 1 декабря 2022 года. В конце года необходимо оплатить налоги на три вида имущества: недвижимость, транспортные средства, земельные участки.

В 2022 году необходимо оплачивать налоги за предыдущий 2021 год. Если квартира, автомобиль или земельный участок куплены в 2022 году, налог за них придёт в 2023 году. Если облагаемое налогом имущество было продано в 2021 году, налог придется заплатить.

Для отдельных категорий граждан - пенсионеров, предпенсионеров, многодетных семей - действуют льготы.

Сумма налога указана в уведомлении. Письмо налогоплательщик получает по почте, либо в электронном виде в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.