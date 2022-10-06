В Твери 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Нине Ивановне Дороговой

100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Нине Ивановне Дороговой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

6 октября 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Твери Нине Ивановне Дороговой. С юбилеем труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны – это часть выдающегося наследия поколения победителей. Вам принадлежит важный вклад в восстановление освобожденного от немецких захватчиков города Калинина, сохранение и развитие трудовых и патриотических традиций в нашей стране. Искренне желаю Вам здоровья, добра и благополучия, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Нина Дорогова работала над восстановлением коммунальной инфраструктуры Калинина после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. После войны трудилась на предприятиях жилищно-коммунального комплекса.

Среди наград Нины Ивановны – медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За трудовое отличие".