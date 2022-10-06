В Тверской области 6 октября коронавирусом заразились 107 человек

В регионе продолжается вакцинация.

По данным на 6 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 107 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 177 252 человека.

171 338 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 295 456, в том числе за последние сутки – 4441.

2765 человек скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.p>

Госпитализировано с ковидом за минувшие сутки 15 больных.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.