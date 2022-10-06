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Общество6 октября 2022 9:02

В Тверской области за год сделали 213 проектов по Программе поддержки местных инициатив

Проекты воплотили в жизнь в 2022 году
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Детскую площадку по программе ППМИ построили в этом году.

Детскую площадку по программе ППМИ построили в этом году.

Фото: ПТО

В Тверской области завершены 213 проектов Программы поддержки местных инициатив (ППМИ), которые планировалось реализовать в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Всего на конкурс Программы поддержки местных инициатив в этом году было подано 277 заявок. Самыми активными участниками программы в 2022-ом являются Старицкий, Бологовский и Фировский районы, Вышневолоцкий городской округ.

-Среди недавно введенных объектов ППМИ – новая пешеходная зона по улице К. Маркса в Весьегонске. В поселке Борисовский Вышневолоцкого городского округа благоустроена территория у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне. В поселке Жарковский на местном стадионе обустроено освещение, беговая дорожка и раздевалки, - сообщают в областном правительстве.

Заявляясь на конкурс, граждане отдают проектам по улучшению качества водоснабжения, дорог и уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок и спортивных объектов.