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Происшествия6 октября 2022 7:32

В гипермаркете Твери мужчина переклеил штрих-код и купил дорогой пылесос по цене дешевого

Его задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержали росгвардейцы

Подозреваемого задержали росгвардейцы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери росгвардейцы задержали посетителя гипермаркета на Октябрьском проспекте, подозреваемого в мошенничестве. Житель Твери переклеил штрих-код с дешевого пылесоса на более дорогой и заплатил за товар 1200 рублей, вместо 18 000.

Преступные манипуляции покупателя заметили по камерам видеонаблюдения и вызвали Росгвардию. Прибывшие на объект сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. В содеянном мужчина сознался.

36-летнего неработающего жителя Нелидово передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

По части 3 статьи 30 и части 1 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.