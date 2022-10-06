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Общество6 октября 2022 7:25

В Тверской области по требованию прокуратуры привели в порядок детскую площадку

Нарушения выявлены в селе Лесное
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На детской площадке устранили нарушения

На детской площадке устранили нарушения

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратурой Лесного района в ходе проверки установлены нарушения при содержании детской площадки в селе Лесное, на улице Речной.

На объекте отсутствуют информационная табличка и предусмотренные конструкцией спортивные кольца. Канат находится в непригодном состоянии, карусель неисправна, основание игрового комплекса находится выше уровня земли.

Главе муниципалитета внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.