В Тверской области по требованию прокуратуры привели в порядок детскую площадку

На детской площадке устранили нарушения Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратурой Лесного района в ходе проверки установлены нарушения при содержании детской площадки в селе Лесное, на улице Речной.

На объекте отсутствуют информационная табличка и предусмотренные конструкцией спортивные кольца. Канат находится в непригодном состоянии, карусель неисправна, основание игрового комплекса находится выше уровня земли.

Главе муниципалитета внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.