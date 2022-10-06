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Происшествия6 октября 2022 6:07

В Тверской области двое мужчин разбились на мотоблоке

Они врезались в иномарку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП погибли два человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП погибли два человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло в ночь на 6 октября в Сандовском районе на 5 км автодороги Устюжна-Сандово-Молоково-Хабовское.

Водитель с пассажиром на мотоблоке, со слов водителя автомобиля "Форд", выезжали из деревни Квашонинка, не пропустили иномарку и столкнулись с ней.

21-летний водитель "Форда" в ДТП не пострадал, а водитель и пассажир мотоблока - двое мужчин - погибли на месте происшествия.

- У мотоблока отсутствую какие-либо фары и фонари, - уточнили в УГИБДД России по Тверской области.