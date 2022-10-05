Даниил Ейбог из Твери завоевал золото Кубка России по шорт-треку

Мастер спорта международного класса Даниил Ейбог победил на дистанции 1000 метров Фото: областной спорткомитет

В Коломне завершился I этап Кубка России по шорт-треку. В соревнованиях приняли участие более 140 мужчин и женщин из 15 регионов страны и разыграли девять комплектов наград на дистанциях 1500, 500, 1000 метров, а также в мужской, женской и смешанной эстафетах.

Соревнования являлись одним из отборочных этапов для участия в чемпионатах России и финале Кубка России.

- Тверскую области на Кубке представляли спортсмены из государственной СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова - Даниил Ейбог, Денис Орс, Ярослав Заикин, Валерий Лосев, Владислав Батурин, Ульяна Коротких и Кристина Конюхова, - сообщает областной спорткомитет.

По итогам состязаний мастер спорта международного класса, участник зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Даниил Ейбог победил на дистанции 1000 метров. Серебро завоевал Даниил Николаев из Ярославской области, бронзу - Сергей Милованов из Санкт-Петербурга.