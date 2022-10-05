В Тверской области посчитали речных выдр

В Верхневолжье насчитали более 3500 выдр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области специалисты регионального Минприроды посчитали речных выдр. По результатам зимнего маршрутного учета в Верхневолжье обитает около 3500 особей выдр.

Речная выдра относится к редким и постепенно вымирающим видам животных. Живут зверьки преимущественно около лесных рек, богатых рыбой, реже селятся около озер или прудов. Основной рацион питания - рыба.

Особь вырастает до 95 см без учета хвоста (до 55 см), весит от 6 до 11 кг. Выдры хорошо плавают и ныряют, добывают пропитание в реках и озерах. Средняя продолжительность жизни варьируется от 9 до 11 лет.