В Твери наградили лучших сыщиков

Лучшим сыщикам вручили ведомственные награды Фото: УМВД России по Тверской области

5 октября в актовом зале регионального управления МВД России состоялось торжественное собрание, посвященное Дню образования службы уголовного розыска. В праздничном мероприятии приняли участие личный состав уголовного розыска и ветераны сыска.

- Сотрудники уголовного розыска находятся на переднем рубеже борьбы с преступным миром. Благодаря их самоотверженному труду, верности долгу и чести, готовности к работе в самых сложных условиях они успешно решают одну из важнейших государственных задач – защита жизни и здоровья граждан, - обратился к собравшимся начальник Управления МВД России по Тверской области генерал-майор полиции Сергей Камышев.

Лучшим сыщикам вручили ведомственные награды, почётные грамоты и благодарности.