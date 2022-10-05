Жители Твери могут проголосовать за места размещения арт-объектов

Арт-объекты планируют разместить в туристическом центре города Фото: администрация Твери

В администрации города состоялось очередное заседание Совета по урбанистике при главе Твери, на котором участники обсудили вопрос размещения арт-объектов в границах туристического центра.

- В настоящее время определено двадцать две территории, на которых в следующем году планируется установить различные арт-объекты. Жителям города предлагается проголосовать за любые десять из них или предложить свой вариант, - сообщает администрация города.

Полный список территорий размещен на интерактивной карте. Голосование продлится до 31 октября на портале Госуслуги.