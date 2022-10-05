В Твери из-за ремонта перекроют проезд от улицы Паши Савельевой

Участок улицы в Заволжье перекроют из-за ремонта Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери на время дорожных работ с 8:00 утра 6 октября до 20:00 вечера 16 октября будет ограничено движение и парковка всех видов транспорта по проезду от улицы Паши Савельевой, вдоль дома №54/2 и дома №46 на Петербургском шоссе до поворота к дому №48.

Работы будет проводить АО "АБЗ-Дорстрой". Подрядчику рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на указанный участок.

Ищите пути объезда.