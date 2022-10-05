200 добровольцев из Тверской области захотели стать мобилизованными

200 жителей Тверской области захотели стать добровольцами в рамках частичной мобилизации. Фото: Виктория ТУШКОВА

200 жителей Тверской области захотели добровольно мобилизоваться. Заявки поданы через портал «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На «Госуслугах» размещена форма для призыва по мобилизации в добровольном порядке или для поступления на службу в добровольческий отряд.

-Подать заявку могут россияне младше 60 лет, которые имеют необходимый опыт, - поясняют в областном правительстве. Вчера, 4 октября, в Тверской области был утвержден пакет мер поддержки для семей мобилизованных.

Среди них – право на внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, обеспечение детей путевками для санитарно-курортного лечения. Дети мобилизованных получат первоочередное право на зачисление в региональные детские сады, группы продленного дня, организации дополнительного образования.

Члены семей получают возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий. Кроме того, отделения комплексных центров социального обслуживания населения будут оказывать услуги на дому для членов семей мобилизованных, нуждающихся в соцпомощи.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призывают 300 тысяч резервистов.