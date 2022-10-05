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Общество5 октября 2022 15:43

В Твери возможны перерывы в теле и радиовещании на время профилактических работ

Работы будут проводиться 17 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери возможны перерывы в теле и радиовещании

В Твери возможны перерывы в теле и радиовещании

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

17 октября на время плановых профилактических работ на объекте филиала РТРС "Тверской ОРТПЦ" запланированы перерывы в телетрансляциях и радиовещании.

Как сообщает администрация Твери, с 2:00 до 11:00 будут недоступны телеканалы в пакете программ "РТРС-1", "РТРС-2" и радиоканал "Вести ФМ". С 2:00 до 10:00 отключат телеканалы Disney, "Ю-ТВ", радиостанцию "Звезда-FM".

С 5:00 до 11:00 будет прервано вещание радиостанций "Радио России" и ГТРК "Тверь", с 6:00 до 11:00 - радио "Маяк", с 8:00 до 11:00 - радио "Вера".