В Твери возможны перерывы в теле и радиовещании на время профилактических работ

В Твери возможны перерывы в теле и радиовещании Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

17 октября на время плановых профилактических работ на объекте филиала РТРС "Тверской ОРТПЦ" запланированы перерывы в телетрансляциях и радиовещании.

Как сообщает администрация Твери, с 2:00 до 11:00 будут недоступны телеканалы в пакете программ "РТРС-1", "РТРС-2" и радиоканал "Вести ФМ". С 2:00 до 10:00 отключат телеканалы Disney, "Ю-ТВ", радиостанцию "Звезда-FM".

С 5:00 до 11:00 будет прервано вещание радиостанций "Радио России" и ГТРК "Тверь", с 6:00 до 11:00 - радио "Маяк", с 8:00 до 11:00 - радио "Вера".