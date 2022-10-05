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Политика5 октября 2022 15:21

В Твери мобилизованные военнослужащие помолились о мире

Божественную литургию совершил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мобилизованные помолились и причастились Фото: tvereparhia.ru

Мобилизованные помолились и причастились Фото: tvereparhia.ru

5 октября митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил первую Божественную литургию в недавно созданном домовом храме в честь Смоленской иконы Божией Матери на Базе обеспечения учебного процесса военной академии ВКО.

Архиерею сослужили: протоиерей Вячеслав Булойчик, священники Кирилл Алексеев, Сергий Богданов, Александр Горячев, Андрей Фонарев, Олег Руденко, Александр Рожков, диаконы Иоанн Зорин и Николай Кувшинов, протодиакон Роман Соколов.

За богослужением пел хор собора "Белая Троица" под руководством Ксении Жолобовой.

- Мобилизованные военнослужащие приняли участие в совместной молитве и причастились. На Литургии были вознесены особые прошения о единстве Святой Руси и молитва о мире, - сообщает Тверская епархия.