Педагог из Твери Любовь Кочеткова не вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года - 2022"

Любовь Кочеткова. Фото: Виктория ТУШКОВА

Учитель начальных классов тверской школы №34 Любовь Кочеткова, участница Всероссийского этапа конкурса "Учитель года России - 2022", не вошла в число лауреатов педагогического состязания.

Итоги конкурса подвели 5 октября, во Всемирный день учителя. Учителем года России стал Учитель истории и обществознания из Подмосковья Дмитрий Лутовинов.

Тем не менее, Любовь Кочеткова достойно боролась в конкурсе и остаётся лучшим учителем Твери по версии читателей "КП"-Тверь". Напомним, Любовь Вячеславовна стала финалисткой муниципального этапа конкурса "Учитель года" и победила в народном голосовании, которое параллельно велось на сайте kp.ru, набрав рекордное количество голосов - 16083!