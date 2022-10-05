В Тверской области увеличены часы работы «горячей линии» МФЦ

«Горячая линия» МФЦ в Тверской области станет работать больше и дольше. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь в будние дни «горячая линия» МФЦ в Тверской области работает с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 14 часов. Количество операторов на линии в часы максимальное загрузки увеличено.

Позвонив по бесплатному телефону 8-800-450-00-20, можно получить консультацию по услугам, записаться на прием, получить информацию о готовности документов.

По статистике областного правительства, сотрудники «горячей линии» МФЦ ежедневно принимают более 1000 звонков.

На «горячей линии» МФЦ можно узнать о режимах работы филиалов и подразделений МФЦ по Тверской области, о сроках и порядке предоставления услуг, о готовности документов, можно записаться на приём в филиалы, а также оформить выездное обслуживание на территории города Твери, Калининского района и Андреапольского муниципального округа.

При записи на выездное обслуживание специалисты МФЦ проинформируют о стоимости выездного обслуживания, о размере и наличии госпошлины и согласуют время выезда сотрудника к клиенту.