Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 13:41

Тверская Жилинспекция готовит пояснения и рекомендации по оплате квартплаты для мобилизованных граждан

Об этом сообщили на горячей линии регионального ГУ ГЖИ
Алексей АНДРЕЕВ
Мобилизованные в нашей области, как и в других, будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Мобилизованные в нашей области, как и в других, будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В конце сентября депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, в соответствии с которыми мобилизованные граждане и члены их семей будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт.

Какие же действия необходимо предпринять мобилизованным, чтобы им не начисляли пени, пока они будут отсутствовать дома и не смогут платить квартплату?

По телефону "горячей линии" в тверском областном управлении Государственной жилищной инспекции ответили, что по данному вопросу готовятся пояснения. Информация, якобы, будет доступна на сайте ГЖИ со дня на день.