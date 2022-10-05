Тверская Жилинспекция готовит пояснения и рекомендации по оплате квартплаты для мобилизованных граждан

Мобилизованные в нашей области, как и в других, будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В конце сентября депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, в соответствии с которыми мобилизованные граждане и члены их семей будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт.

Какие же действия необходимо предпринять мобилизованным, чтобы им не начисляли пени, пока они будут отсутствовать дома и не смогут платить квартплату?

По телефону "горячей линии" в тверском областном управлении Государственной жилищной инспекции ответили, что по данному вопросу готовятся пояснения. Информация, якобы, будет доступна на сайте ГЖИ со дня на день.