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Происшествия5 октября 2022 13:30

Телефонные мошенники обманули жителей Тверской области на 2,5 миллиона рублей

Звонившие представлялись сотрудниками банков
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Неплохой улов...

Неплохой улов...

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области мошенники, представляясь сотрудниками банков, обманули жителей на 2,5 млн рублей.

800 000 рублей лишился 42-летний житель Кашина. Аферист сообщил о попытке оформления кредита на имя мужчины и получил данные его счета.

46-летняя жительница Кувшинова, поверив мошеннику, лишилась 700 000 рублей.

В Конаковском районе 71-летний местный житель оформил кредит на 600 000 рублей и перевел деньги на неизвестный счет.

В Твери 28-летняя женщина перешла по ссылке от мошенников и потеряла 148 000 рублей. В тот же день 34-летняя тверичанка оформила кредит на 135 000 рублей в отделении банка, а также закрыла имевшиеся у неё вклады в другом банке. Все деньги женщина перевела через банкомат на неустановленный счёт. Общий ущерб составил 365 000 рублей.

По всем перечисленным случаям возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 159 УК РФ «Мошенничество».