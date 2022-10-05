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Общество5 октября 2022 13:17

У жителя Твери через суд изъяли ружье, которым он владел без разрешения

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Через суд права собственности на оружие были прекращены.

Через суд права собственности на оружие были прекращены.

Фото: Семён ЛЕГКОВ

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки установлен факт длительного хранения охотничьего гладкоствольного оружия – карабина "Вепрь-12 Молот", принадлежащего местному жителю. С 2017 года мужчина не имеет разрешения на его хранение и ношение.

Через суд права собственности на оружие прекращены. Оно будет реализовано через розничную сеть специализированного (оружейного) магазина. Собственник получит деньги от продажи.