У жителя Твери через суд изъяли ружье, которым он владел без разрешения

Через суд права собственности на оружие были прекращены. Фото: Семён ЛЕГКОВ

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки установлен факт длительного хранения охотничьего гладкоствольного оружия – карабина "Вепрь-12 Молот", принадлежащего местному жителю. С 2017 года мужчина не имеет разрешения на его хранение и ношение.

Через суд права собственности на оружие прекращены. Оно будет реализовано через розничную сеть специализированного (оружейного) магазина. Собственник получит деньги от продажи.