В Твери на День учителя вручили награды педагогам

В Твери наградили ряд педагогов. Фото: ПТО

5 октября в Твери в большом зале драматического театра награждали педагогов в честь Дня учителя.

Приветственный адрес учителям направил губернатор Игорь Руденя.

- Труд педагогов всегда пользовался особым уважением в нашей стране. Вы передаете детям знания, помогаете им определиться с выбором профессии и цели в жизни, формируете их мировоззрение, воспитывая на основе уважения к труду, заботливого отношения и любви к Отечеству. Каждому ребенку вы стараетесь открыть пути к достижению как собственных целей, так и к нашей общей цели - процветанию родной земли. Благодарю вас за профессиональное мастерство, за любовь к детям, мудрость и доброту, - отмечено в поздравлении от главы региона.

За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено воспитателю детского сада № 4 Старицы Светлане Прокофьевой.

Звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ» присвоено директору Центра кадетского воспитания Тверской области Валерии Федотовой.

Нагрудным знаком «За верность профессии» награждена учитель начальных классов школы №1 Осташковского округа Людмила Павлова.

Знаком губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» - учитель русского языка и литературы школы №1 Кимр Ирина Григорьева.

Почетной грамоты губернатора Тверской области удостоены преподаватель Бологовского колледжа Игорь Кузьмин.

Благодарностью губернатора Тверской области награждены заместитель директора по общим вопросам Бежецкого промышленно-экономического колледжа Елена Лаврова, учитель музыки бологовской школы №12 Виктория Лобанова, воспитатель детского сада «Солнышко» Лихославля Марина Нестерова, учитель биологии школы №5 Кашинского округа Татьяна Соловьева и методист учебного отдел Тверского суворовского военного училища Наталья Чеботарева.