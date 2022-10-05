В Тверской области у женщины украли мотоцикл за 20 000 рублей

Мотоцикл похититель продал соседу. Фото: УМВД по Тверской области

В полицию о краже мотоцикла заявила 30-летняя жительница Конаковского района. Женщина рассказала, что мотоцикл ее отца был украден с участка. Ущерб составил 20 000 рублей.

Полицейские опросили свидетелей, просмотрели записи с камеры и составили фоторобот подозреваемого.

Личность фигуранта установили. Им оказался 37-летний безработный житель Конакова. Мужчина в содеянном сознался. Мотоцикл он продал одному из соседей. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.