В Тверской области 5 октября коронавирусом заразились 119 человек

Болеть ковидом в последние недели стали меньше.

По данным на 5 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 119 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 177 145 человек.

171 138 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 291 015, в том числе за последние сутки – 5253.

2765 человек скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

Госпитализировано с ковидом за минувшие сутки 17 больных.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.