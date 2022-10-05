Жителя Тверской области будут судить за хранение взрывчатки и наркотиков

Дело раскрыли бологовские полицейские.
Фото: Александр ГЛУЗ
Следственным отделением ОМВД России по Бологовскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Бологое. Мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотиков и взрывчатых веществ.
Наркотические растения по месту жительства фигуранта обнаружили полицейские. Также в ходе обысков оперативниками были обнаружены две банки с сыпучей взрывчаткой общей массой более 100 г.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.