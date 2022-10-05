В Твери возводят цокольный этаж будущего комплекса детской областной больницы

Идут работы по возведению подземного этажа. Фото: ПТО

5 октября губернатор Игорь Руденя посетил стройплощадку нового здания для детской областной клинической больницы и провел там выездное совещание. В обсуждении хода строительства поучаствовали представители руководства генерального подрядчика – компании «РТ-Соцстрой» госкорпорации «Ростех», руководители профильных ведомств и учреждений здравоохранения региона.

Первый камень под будущее строительство нового комплекса ДОКБ был заложен в июне 2020 года.

- Наши партнёры из «Ростеха» занимаются доработкой технической документации по зданию. Работа на строительной площадке идёт. Сейчас важно быстрыми темпами завершить корректировку документации. Все находится на контроле. Объект очень сложный, аналогов которому нет», - отметил в комментарии для СМИ Игорь Руденя после совещания.

На объекте полностью завершено устройство дренажной системы и фундаментной плиты, ведутся работы по возведению несущих конструкций подземного этажа.

Согласно проекту новый комплекс ДОКБ будет рассчитан на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. Запланировано открытие 17 отделений. Это будет здание из пяти надземных этажей и одного подвального, то есть по сути цокольного.

В марте руководитель проекта сообщал СМИ, что начать строительство первого и второго надземных этажей ДОКБ запланировано в этом году.

Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный медицинский кластер. Он объединит расположенные рядом перинатальный центр, областную клиническую больницу, диагностический центр ТГМУ.

На выездном совещании. Фото: ПТО

На стройплощадке ДОКБ. Фото: ПТО