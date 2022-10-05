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Общество5 октября 2022 9:02

В мясе кролика из Тверской области нашли кишечную палочку

Продукт исследовали в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Образцы мяса проверили в лаборатории Фото: архив "КП"

Образцы мяса проверили в лаборатории Фото: архив "КП"

Проверку по микробиологическим нормам безопасности не прошел образец мяса кролика. Пробы были направлены в Тверскую межобластную ветлабораторию Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

В полутушках, произведенных в Тверской области, обнаружена кишечная палочка и зарегистрированы несоответствия по другим микробиологическим показателям.

Отбор образца продукции осуществлялся непосредственно по месту производства. Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.