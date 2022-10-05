В мясе кролика из Тверской области нашли кишечную палочку

Образцы мяса проверили в лаборатории Фото: архив "КП"

Проверку по микробиологическим нормам безопасности не прошел образец мяса кролика. Пробы были направлены в Тверскую межобластную ветлабораторию Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

В полутушках, произведенных в Тверской области, обнаружена кишечная палочка и зарегистрированы несоответствия по другим микробиологическим показателям.

Отбор образца продукции осуществлялся непосредственно по месту производства. Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.