Начато возведение мостов через Волгу и Тверцу для строительства Северного обхода Твери

Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками, мостом через Волгу длиной 738 метров и мостом через Тверцу в 200 метров. Фото: ПТО

4 октября губернатор Игорь Руденя и председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко провели выездное совещание по вопросам строительства Северного обхода Твери - третьего этапа федеральной скоростной автодороги М-11 «Нева» между Москвой и санкт-Петербургом. Реализация этого проекта поддержана Президентом России.

Запуск первого этапа трассы запланирован в декабре 2023 года. В октябре 2024 года предполагается завершить второй этап строительства объекта.

- Хочу отметить, что все подъездные дороги, которыми пользуется компания в ходе строительства трассы, включены в соглашение по содержанию и ремонту. Часть дорог уже приведена в нормативное состояние. Это очень важно для местных жителей. Мы также обсудили вопросы рекультивации карьеров, которые использовались при строительстве дороги. Это значимо для сохранения экосистемы Верхневолжья, - отметил Игорь Руденя в комментарии для СМИ.

- На объекте завершены все подготовительные работы, сейчас активно ведется сооружение полотна трассы и искусственных сооружений, в частности моста через Волгу. Процессы идут в штатном режиме, все вопросы успешно решаются совместно с областным правительством, - сообщил Вячеслав Петушенко.

Строительство Северного обхода Твери началось весной 2022 года. Сейчас на объекте задействовано 900 специалистов и рабочих, свыше 300 единиц техники.

- Это будет современная четырехполосная дорога с транспортными развязками, мостом через Волгу длиной 738 метров и мостом через Тверцу в 200 метров, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы. Предусмотрена установка шумозащитных экранов в населенных пунктах, вблизи которых будет проходить трасса, - уточнила пресс-служба правительства региона.

Карта Северного обхода. Фото: ПТО