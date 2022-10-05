В Тверской области назвали самые путешествующие школы и самых путешествующих педагогов Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области назвали самые путешествующие школы и самых путешествующих педагогов. Победители и призеры определены в нескольких номинациях.

Самой путешествующей школой Твери по наибольшему количеству ребят, принявших участие в поездках, и по наибольшему числу детских туристско-образовательных поездок первое место заняла школа №50. В Тверской области таким учреждением стала школа №1 им. А.С. Пушкина из Ржева.

Самыми путешествующими учителями Верхневолжья стали учитель школы №50 Твери Елена Новикова и Надежда Смирнова из Краснохолмской школы №1.

По итогам конкурса школы и педагоги будут отмечены региональными наградами, а учителя смогут отправиться в экскурсионную поездку.