Двадцать тысяч человек уехали из Тверской области с начала года

20 тысяч человек уехали из Тверской области с начала года Фото: Олег ЗОЛОТО

Тверьстат опубликовал свежую статистику по миграции населения в регионе. Специалисты посчитали, что за семь месяцев, с января по июль 2022 года, из Тверской области уехали 20 282 человека, а приехали 19 961 человек.

Цифры ниже прошлогодних за аналогичный период. В 2021 году приехали - 20 385, уехали - 20 478.

В этом году 16 220 человек разъехались по России, 4064 - стали участникам международной миграции: 3 621 отбыли в страны СНГ, 443 - дальнего зарубежья.

Среди недавно прибывших из России жителей региона - 15 980 человек, из стран СНГ - 3 685, дальнего зарубежья - 296.